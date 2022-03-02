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Toyota возобновила производство на всех своих заводах в Японии

В качестве официальной причины его приостановки называют сбой в работе системы местных поставщиков

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor возобновил работу всех своих заводов в Японии после приостановки. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении компании.

"Мы приносим извинения за неудобства, причиненные нашим клиентам, поставщикам и другим заинтересованным сторонам в связи с внезапной приостановкой работы заводов. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить автомобили нашим клиентам как можно скорее", - отмечается в заявлении концерна.

Toyota 28 февраля объявила об остановке с 1 марта работы на всех своих 14 заводах и 28 производственных линиях в Японии. В качестве официальной причины называется сбой в работе системы местных поставщиков. При этом по данным источников японского телеканала NHK, такое решение было связано с кибератаками на крупнейших партнеров и поставщиков компании.

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