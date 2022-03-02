Торги в Гонконге открылись снижением котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в среду открылись снижением котировок. Индекс Hang Seng опустился на 193 пункта (0,85%) - до значения 22 568 пунктов, свидетельствуют данные этой площадки.

Шестой день операции на Украине

Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине

При этом акции российской алюминиевой компании "Русал" подешевели на 14,93% - до 3,99 гонконгского доллара за бумагу ($0,51).

Отрицательная динамика также охватила ценные бумаги, связанные с банковским сектором, высокими технологиями. Как отмечают аналитики, серьезное давление на рынок по-прежнему оказывает ситуация на Украине. Хотя многие активы резко подешевели за последние дни и торгуются по цене значительно ниже своей реальной стоимости, инвесторы не спешат их покупать до момента стабилизации рынков.

Вместе с тем отмечен спрос на акции нефтяных и золотодобывающих компаний. На 2,18% подорожали ценные бумаги китайского нефтегазового гиганта PetroChina.