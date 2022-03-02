Акции "Русала" в Гонконге упали почти на 30%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 марта. /ТАСС/. Акции российской компании "Русал" обесценились почти на 30% в среду в первые минуты торгов на Гонконгской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные этой площадки.

При открытии операций ценные бумаги алюминиевого гиганта подешевели на 15%. Однако уже через несколько минут падение достигло 29,21%. В итоге акции подешевели до 3,32 гонконгского доллара за бумагу ($0,42).

Акции компании стремительно теряют в цене после начала военной спецоперации РФ на Украине, несмотря на то что мировые цены на алюминий сейчас находятся на рекордно высоком уровне.

Во вторник утром акции "Русала" в Гонконге обвалились на 14,4% после сообщений о приостановке производства на принадлежащем ему Николаевском глиноземном заводе (Украина) из-за транспортно-логистических проблем. Это крупное предприятие выпускает более 1,7 млн тонн глинозема в год, там работают 3 500 человек.