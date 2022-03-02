СМИ: Trafigura не намерена выходить из проекта "Восток ойл"

СИНГАПУР, 2 марта. /ТАСС/. Сингапурская биржевая компания Trafigura в настоящее время не планирует продавать свою долю в проекте "Восток ойл". Об этом пишет в среду газета The Straits Times со ссылкой на источники в энергетической отрасли.

"Trafigura принадлежит пассивная миноритарная доля в проекте (10% - прим. ТАСС), общая стоимость которого оценивается в $140 млрд", - указали собеседники издания. "Несмотря на введенные ограничения, компания пока не рассматривает продажу своей доли. Хотя если санкции сохранятся или будут ужесточены, то перспективы проекта будут туманны из-за отсутствия рынка сбыта сырой нефти", - указывают эксперты.

Представители Trafigura отметили, что "следят за развитием ситуации и намерены контролировать все действия, чтобы они соответствовали нормативным требованиям и не нарушали введенные санкции".

"Роснефть" приступила к реализации проекта "Восток ойл" на севере Красноярского края в 2020 году. Проект "Восток ойл" включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые и уникальные по запасам Пайяхское и Западно-Иркинское месторождения. Ресурсная база проекта "Восток ойл" оценивается в 6 млрд тонн жидких углеводородов и около 2 трлн куб. м газа. Ожидается, что в 2024 году с проекта может отгружаться до 30 млн тонн нефти, в 2027 году - до 50 млн тонн и в 2030 году - до 100 млн тонн.