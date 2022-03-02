"Россети ФСК ЕЭС" завершили модернизацию одного из питающих центров Ставрополья

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Модернизация одного из крупнейших питающих центров Ставропольского края - подстанции "Прикумск" - завершена, что позволит повысить надежность электроснабжения районов с общим населением около 300 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе филиала "Россети ФСК ЕЭС".

"Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") завершила реконструкцию подстанции 330 кВ "Прикумск" - одной из крупнейших в Ставропольском крае. В результате повысилась надежность электроснабжения восточных районов Ставрополья с общим населением около 300 тыс. человек, а также промышленного центра региона - города Буденновска, где находится химический комбинат "Лукойл-Ставролен", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что инвестиции компании в обновление подстанции составили более 122 млн рублей. В рамках работ на открытых распределительных устройствах 35 и 110 кВ установлено более 55 единиц нового оборудования, в том числе выключатели, разъединители, ограничители перенапряжения, трансформаторы напряжения.

Благодаря применению современных элегазовых выключателей повышена надежность и безопасность работы энергообъекта. Такие устройства просты в обслуживании, срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет. Все внедренное оборудование произведено в России. Мощность подстанции 330 кВ "Прикумск" составляет 400 МВА.