Путин проведет встречу с главой РСПП

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Идут рабочие встречи и совещания, президент продолжит заниматься экономическими вопросами", - сказал Песков.

Он напомнил, что на прошлой неделе Путин встречался с представителями крупного бизнеса, кроме того, было совещание по экономическим вопросам. "Этот разговор сегодня будет продолжен на встрече с президентом РСПП Александром Шохиным. Эта организация, которая объединяет крупнейших промышленников и предпринимателей, крупнейших работодателей нашей экономики", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "на фоне откровенно враждебной экономической конъюнктуры очень важно обсуждать с представителями этой отрасли проблемы, которые возникают, с тем, чтобы минимизировать последствия от этих проблем и также обсуждать планы развития, несмотря ни на что".

Кроме того, у Путина на среду запланированы несколько международных телефонных разговоров, сообщил Песков. Президент работает в Кремле.