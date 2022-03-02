Под Нижним Тагилом запустят мусоросортировочный комплекс за 4 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Строительство мусоросортировочного комплекса и полигона общей стоимостью 4 млрд рублей началось в среду под Нижним Тагилом. Первую очередь проекта планируется запустить в конце 2022 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Мощность комплекса составит не менее 185 тыс. т в год. <…> Стоимость всего проекта составляет около 4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию первой очереди ожидается в конце 2022 года. Общее число создаваемых рабочих мест - 299", - говорится в сообщении.

ТКО будут делиться минимум на семь фракций. Сюда будут поступать неопасные отходы четвертого и пятого классов из Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с предприятием "Облкоммунэнерго" (входит в корпорацию СТС). По словам совладельца корпорации Алексея Боброва, процесс работы с отходами будет экологичным, без загрязнений земли и воды вблизи полигона, предусматривается также специальная система очистки воздуха. В составе комплекса планируется создать участок компостирования органических отходов, где с помощью биохимических процессов их часть будет трансформироваться в нейтральный техногрунт.

"Всего в рамках специально разработанного регионального проекта у нас [в Свердловской области] запланировано проектирование и строительство 12 площадок - мусоросортировочных комплексов и объектов по утилизации. Их мощности будет достаточно для сортировки 100% и утилизации 50% твердых коммунальных отходов", - цитирует департамент губернатора Евгения Куйвашева.

Ранее заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов сообщал ТАСС, что в строительство трех крупных мусоросортировочных комплексов в регионе до 2025 года планируется вложить около 5,5 млрд рублей. Объекты разместят в Краснотурьинске, Красноуфимске и Нижнем Тагиле.