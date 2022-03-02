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ГТС Украины продолжает обеспечивать потребности населения и промышленности страны

При этом несколько газораспределительных станций остаются поврежденными

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Газотранспортная система Украины продолжает обеспечивать своих потребителей внутри страны, несмотря на боевые действия. Несколько газораспределительных станций остаются поврежденными, сообщила в среду компания "Оператор ГТС Украины".

"По состоянию на 12:00 (13:00 мск) украинская ГТС продолжает обеспечивать потребности украинских потребителей, энергетики и промышленности, несмотря на военные действия", - говорится в сообщении. Уточняется, что в течение 1 марта транспортировано 73,4 млн куб. метров газа в сети облгазов.

В компании добавили, что "газотранспортная инфраструктура работает без критических повреждений", однако остаются отключенными семь газораспределительных станций "на линии боевых столкновений". Накануне, согласно сообщению, повреждение получила ГРС в Николаеве.

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