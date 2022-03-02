Visa приостановила сотрудничество с банком "ВТБ Казахстан" на время действия санкций

НУР-СУЛТАН, 2 марта. /ТАСС/. Платежная система Visa приостановила сотрудничество с банком "ВТБ Казахстан", который является дочерним банком международной финансовой группы ВТБ. Об этом сообщила в среду пресс-служба финансовой организации.

"Visa приостановила сотрудничество с банком "ВТБ Казахстан" на срок действия санкций. Отключение банка от данной платежной системы не влияет на сохранность денежных средств клиентов. Для получения наличных клиенты могут воспользоваться банкоматами банка "ВТБ Казахстан", - цитирует заявление банка агентство Тенгриньюз.

При этом в финансовом учреждении заверили, что продолжают обслуживание физических и юридических лиц.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что послы Евросоюза согласовали отключение от системы SWIFT банков ВТБ, "Россия" и "Открытие", а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.