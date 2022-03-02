Стоимость бумаг российских компаний обновила исторические минимумы на лондонской бирже

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Стоимость ценных бумаг российских компаний, которые торгуются на Лондонской фондовой бирже, обновила в среду исторические минимумы на фоне международных санкций, введенных в ответ на специальную военную операцию России на Украине.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании "Новатэк" потеряла за несколько часов торгов 80,73% до $3,13 за акцию против $16,24 по итогам сессии вторника. Расписки Газпрома" подешевели до $0,72, "Газпром нефти" - на 16,28%, до $12,19. Расписки компании АФК "Система", которые накануне продемонстрировали за торговую сессию рост на 195,57%, также дешевеют - на 19,67% до 4,82 доллара, а TCS Group Holding - на 48,10%, до $2,62.

Расписки Сбербанка подешевели на 93,76%, достигнув практической нулевой отметки в $0,01.

Торги ценными бумагами НЛМК в настоящий момент остановлены.

Тем временем индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, растет на 0,63%. В лидерах роста ценные бумаги российской горнорудной компании "Полиметалл", которые прибавляют в цене 8,58%. Увеличивается стоимость металлургической и горнодобывающей компании "Евраз" (на 4,08%), нефтяных компаний BP (4,09%) и Shell (4,77%).