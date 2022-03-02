Председатель ФРС США подтвердил, что ожидает повышения ставки в середине марта

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, намерена по итогам мартовского двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС) повысить базовую процентную ставку. Об этом говорится в распространенном в среду тексте вступительного слова председателя ФРС Джерома Пауэлла на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по финансовым услугам.

"При инфляции, значительно превышающей 2%, и устойчивом рынке труда, мы ожидаем, что будет целесообразно повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на нашем заседании в этом месяце", - подчеркнул он и добавил, что после повышения ставки финрегулятор перейдет к сокращению своих крупных запасов облигаций.

Пауэлл также отметил высокие темпы роста американской экономики и огромное количество новых рабочих мест. По его словам, "работодатели испытывают трудности с заполнением вакантных должностей - беспрецедентное число работников увольняются, чтобы найти новую работу, а зарплаты растут самыми быстрыми темпами за многие годы".

Однако, продолжил он, страна сталкивается с высокой инфляцией. "Перебои в поставках оказались более масштабными и продолжительными, чем ожидалось, они усугубились волнами вируса, и теперь рост цен распространяется на более широкий спектр товаров и услуг", - подчеркнул председатель ФРС. На конец января текущего года уровень инфляции достиг отметки 7,5%, что в США не наблюдалось с 1982 года.

"Мы понимаем, что высокая инфляция создает значительные трудности, особенно для тех, кто в наименьшей степени способен покрыть возросшие расходы на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, жилье и транспорт, - сказал Пауэлл. - Мы знаем, что лучшее, что мы можем сделать для поддержки сильного рынка труда - это способствовать продолжительному экономическому подъему, а это возможно только в условиях ценовой стабильности".

Согласно распространенным ФРС отчетам о последних заседаниях руководящего комитета, финрегулятор намеревается повысить ставку в марте. При этом в январе он сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Двухдневное заседание комитета ФРС пройдет 15-16 марта. Рынки ожидают, что финрегулятор несколько раз в этом году повысит ставку.