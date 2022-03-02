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Эксперт: новые способы господдержки нужны для водного транспорта в Арктике

По словам руководителя казначейства якутского "Ленского объединенного речного пароходства" Ивана Габышева, это позволит создать условия обновления транспортного флота

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Новые механизмы господдержки, создающие дополнительные финансовые условия для предприятий внутреннего водного транспорта, необходимы для районов Крайнего Севера. Такое мнение высказал в среду руководитель казначейства якутского "Ленского объединенного речного пароходства" Иван Габышев.

"Предлагаем <…> разработать на законодательном уровне способы и механизмы государственной поддержки, создающие дополнительные финансовые условия для предприятий внутреннего водного транспорта, функционирующих в районах Крайнего Севера. Второе - закрепить законодательно правила учета расходов и отнесения затрат к экономически обоснованным при формировании тарифов, регулируемых государством, с учетом инвестиционных составляющих", - сказал он VII Международной конференции "Арктика: устойчивое развитие".

Габышев также считает, что необходимо разработать меры для развития конкуренции в рамках морских и речных перевозок в Арктике. Важным фактором в этом вопросе является ценообразование. По его словам, все это позволит создать условия обновления транспортного флота.

Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

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