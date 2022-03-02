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На Украине заблокировали карты, выпущенные банками России и Белоруссии

Национальный банк страны сообщил, что такое решение приняли в качестве очередного шага "в финансовой обороне Украины"

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Украина заблокировала на своей территории карты, выпущенные банками России и Белоруссии. Об этом в среду сообщил Национальный банк Украины.

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"Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, теперь не работают на Украине", - сообщил регулятор в Telegram-канале.

Нацбанк уточнил, что с 1 марта запрещено зачисление средств на счета клиентов - физических лиц по переводам, которые были инициированы с использованием платежных карт, эмитированных банками России и Белоруссии, а также прием на Украине таких карт, включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных.

Регулятор уточнил, что такое решение принято в качестве очередного шага "в финансовой обороне Украины", при этом и Россия, и Белоруссия названы "агрессорами".

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