На Украине заблокировали карты, выпущенные банками России и Белоруссии

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Украина заблокировала на своей территории карты, выпущенные банками России и Белоруссии. Об этом в среду сообщил Национальный банк Украины.

"Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, теперь не работают на Украине", - сообщил регулятор в Telegram-канале.

Нацбанк уточнил, что с 1 марта запрещено зачисление средств на счета клиентов - физических лиц по переводам, которые были инициированы с использованием платежных карт, эмитированных банками России и Белоруссии, а также прием на Украине таких карт, включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных.

Регулятор уточнил, что такое решение принято в качестве очередного шага "в финансовой обороне Украины", при этом и Россия, и Белоруссия названы "агрессорами".