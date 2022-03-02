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Wintershall Dea решила списать вложения в "Северный поток - 2" на €1 млрд

Компания также сообщила, что откажется от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Германская компания Wintershall Dea (один из финансовых инвесторов "Северного потока - 2") принял решение списать инвестиции в проект на €1 млрд, а также отказаться от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России, говорится в сообщении компании.

"Правление Wintershall Dea AG приняло решение не продвигать и не реализовывать какие-либо дополнительные проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование проекта "Северный поток-2" на общую сумму около €1 млрд", - отмечается в сообщении. Wintershall Dea также решила с текущего момента прекратить любые платежи в адрес России.

При этом компания планирует продолжить участие в проектах по добыче газа на Южно-Русском месторождении и разработке ачимовских отложений Уренгойского месторождения с "Газпромом".

Годовая инфляция в России с 19 по 25 февраля ускорилась до 9,05%
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