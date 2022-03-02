Иракский ЦБ посоветовал отложить заключение контрактов с Россией из-за западных санкций

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Центральный банк Ирака предложил правительству повременить с заключением контрактов с Россией из-за новых западных санкций. Об этом в среду сообщил новостной портал Shafaq news со ссылкой на заявления представителей банка.

По его данным, иракский банк направил правительству арабской республики официальное письмо, в котором советовал "не торопиться заключать какие-либо соглашения и контракты с российской стороной в связи с экономическими санкциями, введенными Вашингтоном в отношении Москвы".

"Мы стремимся защитить финансовую систему Ирака, поэтому лучше пока подождать, а также воздержаться от переводов и платежей, проходящих через различные структуры России", - заявил глава ЦБ Мустафа Галеб Мухеф аль-Каттаб.

Он также призвал иракские министерства "предоставить информацию об имеющихся договорах с российской стороной для координации действий всех ведомств".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.