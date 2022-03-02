ЦБ Канады впервые с 2020 года повысил ключевую ставку до 0,5% годовых

ОТТАВА, 2 марта. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) Канады принял решение повысить ключевую ставку с 0,25% до 0,5% годовых. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении регулятора. В марте 2020 года в связи пандемией базовая ставка в стране трижды понижалась - с 1,75% до 0,25%.

"Сегодня Банк Канады повысил ключевую ставку до 0,5%", - отмечается в документе. В пояснительной записке говорится, что восстановление мировой экономики после пандемии идет "быстрее, чем ожидалось". Так, в Канаде экономический рост в четвертом квартале прошлого года составил 7,6%, также регулятор отметил укрепление экономики США.

В то же время ЦБ считает текущую ситуацию на Украине "новым крупным источником неопределенности", так как цены на нефть и другие товары резко выросли, что "увеличит инфляцию во всем мире".

Ранее ЦБ заявил, что будет удерживать ключевую ставку на минимальном уровне до второй половины 2022 года. Следующее плановое решение канадского ЦБ по ключевой ставке намечено на 13 апреля.