Мишустин утвердил положение о правкомиссии по укреплению экономики РФ в условиях санкций

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Соответствующее постановление опубликовано в среду на портале официальных правовых данных.

Глава кабмина 1 марта сообщил, что правкомиссия будет работать в режиме оперативного штаба и он лично ее возглавил. Заместителями Мишустина на этом посту стали первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, во вторник премьер утвердил состав комиссии, в нее вошли вице-премьеры, ряд федеральных министров, представители Госдумы и Совфеда и другие.

Согласно утвержденному положению, в числе основных задач комиссии - мониторинг развития ситуации в связи с введением санкций в адрес РФ и другими недружественными действиями, направленными на дестабилизацию экономики страны, выработка мер по противодействию их последствиям, выработка ответных мер, определение объемов финансирования мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития российского финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

В состав комиссии вошли несколько рабочих групп, следует из документа. В частности, это рабочие группы по повышению устойчивости финансово-экономической системы и противодействию негативным последствиям введения санкций, по решению оперативных вопросов, связанных с введением в адрес РФ ограничительных мер, по обеспечению доступа к критически важным технологиям и содействию внешнеэкономической кооперации российских организаций, подпавших под санкции, а также по обеспечению защиты интересов организаций РФ в иностранных и международных судах.