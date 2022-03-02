Во Владимирской области создали штаб по продовольственной безопасности

ВЛАДИМИР, 2 марта. /ТАСС/. Штаб по продовольственной безопасности и обеспечению работы промышленных предприятий создали во Владимирской области по поручению врио губернатора Александра Авдеева. Об этом в интервью на площадке центра управления регионом в среду рассказал врио первого заместителя губернатора области Александр Ремига.

"Если говорить про последние события, то надо сказать, что по поручению врио губернатора Александра Авдеева создан штаб по продовольственной безопасности и вообще в целом по работе промышленных предприятий всех секторов", - сообщил Ремига.

Он отметил, что в рамках первого заседания штаба, которое прошло в начале недели, прошли сессии с сельхозпроизводителями и руководителями предприятий пищевой промышленности. Еще одну сессию посвятили работе промышленных предприятий в условиях санкционного давления.

"На сегодняшний день те процессы, которые выстроены в регионе, особенно с точки зрения продовольственной безопасности, никаких опасений абсолютно не вызывают. Предприятия все работают в штатном режиме. У большинства предприятий промышленной направленности, обрабатывающей промышленности есть определенные запасы с точки зрения взаимодействия с рынком выпуска своей продукции. Однозначно часть предприятий встанут в сложную ситуацию, потому что они были нацелены на европейских поставщиков, но сейчас прорабатываются сценарии взаимодействия с Китаем и с другими направлениями. Плюс, конечно же, смотрят, как можно встроить производителей с территории России, и альтернативы есть", - сказал врио первого заместителя главы региона.

Ремига отметил, что власти региона рассчитывают на федеральную поддержку, кроме того, разрабатывается комплекс областных мер для помощи бизнесу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны России, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.