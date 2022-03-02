Премьер Литвы заявил, что страна обеспечит себя газом и без поставок "Газпрома"

ВИЛЬНЮС, 2 марта. /ТАСС/. Литва сможет удовлетворить свои потребности в природном газе, даже если лишится поставок "Газпрома". Об этом в среду после заседания правительства заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Для нас это не является критическим вопросом. Если труба "Газпрома" будет перекрыта, Литва обеспечит себя газом другими путями", - сказала она.

Как отметила премьер, в Вильнюсе известно о планах Калининградской области работать по природному газу в автономном режиме без поставок из континентальной России. "Мы тоже к этому готовимся. Литва способна функционировать по природному газу без газопровода из России", - утверждала Шимоните.

В конце 2014 года был введен в строй терминал сжиженного природного газа в Клайпедском государственном морском порту Литвы, через который республика получает газовое сырье морем. До этого газовые сети Литвы были интегрированы лишь в восточном направлении. Базовому судну дали символическое название Independence. Терминал обошелся Литве в 101 млн евро. Еще по 56 млн евро Вильнюс ежегодно в течение 10 лет обязался платить норвежской Hoeg LNG за аренду специально построенного компанией в Южной Корее базового судна, которое затем за отдельную плату может выкупить.