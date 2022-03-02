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США с 19 по 25 февраля не импортировали нефть из России

© Алексей Андронов/ТАСС

США на неделе с 19 по 25 февраля не импортировали нефть из России - данные Минэнерго США.

В РФ разрабатывают новые меры поддержки АПК для обеспечения продовольственной безопасности
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