ТПП РФ считает важным сохранить диалог между деловыми кругами России и США

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ считает, что важно сохранить накопленные российско-американские связи в бизнесе в условиях "высокой геополитической турбулентности". Об этом сообщил в среду вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко во время встречи с президентом Американской торговой палаты в России (American Chamber of Commerce in Russia, AmCham Russia) Робертом Эйджи.

"Идеология палаты сводится к тому, чтобы выслушивать наших партнеров, спокойно вести диалог и адекватно реагировать. Может быть, наш диалог останется единственным ручейком в двусторонних отношениях, который позволит их поддерживать, и его не следует уничтожать", - сказал Падалко, слова которого привела ТАСС пресс-служба ТПП РФ.

По его словам, в ситуации, когда несколько крупных западных инвесторов приняли решение покинуть Россию, "нужно не поддаваться панике и думать о будущем". Он подчеркнул, что ни у одной из стран нет экономических предпосылок для разрыва отношений. "Недаром прошлый год стал рекордным по объему товарооборота за всю историю российско-американской торговли - 34,4 млрд долларов, при этом объемы взаимных поставок выросли практически по всем товарным позициям", - напомнил вице-президент российской палаты.

Как отметил Падалко, следует принимать решения, которые позволят сохранить инвестиции, накопленный багаж, стараться "сделать так, чтобы на уже заключенные сделки не влияло политическое давление".

Эйджи отметил, что долгие годы работы в России научили его не впадать в панику во время крупных кризисов, которые случались неоднократно, и всегда помнить о долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что в прошлом, когда ситуация складывалась неблагоприятно, он отговаривал своих коллег от закрытия представительств в Москве и, как правило, со временем оказывался прав, привели его слова в пресс-службе.

Эйджи отметил, что живет в Москве уже 30 лет и уезжать не собирается. Он добавил, что AmCham продолжает свою деятельность, организуя различные встречи, брифинги, вебинары и т. д. "Отказ от инвестиций - не выход, потому что инвестиции и торговля - это путь к миру", - заключил он.