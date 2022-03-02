В Псковской области намерены реализовать три проекта стоимостью около 1 млрд рублей

ПСКОВ, 2 марта. /ТАСС/. Инвесторы намерены реализовать на территории Псковской области три проекта с общим объемом финансирования почти 1 млрд рублей. Проекты предусматривают создание туристической инфраструктуры в Пскове и в единственном в регионе моногороде Печоры, а также строительство молочной фермы на 800 голов скота, сообщила в среду пресс-служба администрации области по итогам заседания регионального совета по инвестициям под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

"Проекты двух компаний - ООО "Профит" и ООО "Ибис Псков" - нацелены на создание в регионе объектов туристической инфраструктуры. Объем средств, которые будут вложены в реализацию обоих проектов, составляет около 740 млн рублей. Еще один проект представил СПК "Исса". Он направлен на развитие молочного животноводства в хозяйстве до 800 голов скота и производства молока-сырья высшего сорта с максимальным развитием собственной кормовой базы. Проект предполагает две очереди реализации с общим объемом инвестиций свыше 230 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в Печорах инвесторы планируют построить многофункциональный апарт-отель, а в Пскове - трехзвездочный отель международного класса "Ибис". Развитие туристической инфраструктуры для региона является крайне актуальной темой. На территории моногорода Печоры расположен Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь XV века, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей.

Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч паломников как из регионов страны, так и из-за рубежа. На территории монастыря располагаются карстовые пещеры. Они представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем. Точное число захоронений в них не установлено, но, по примерным подсчетам, в них покоится более 10 тыс. человек.