Минфин Франции заявил, что ЕС смог заморозить "значительную часть авуаров ЦБ РФ"

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюзу удалось заморозить значительную часть авуаров российского Центробанка.

"Мы смогли локализовать и заморозить значительную часть авуаров российского Центрального банка, - утверждал Ле Мэр. - Это повлекло за собой ослабление рубля, закрытие российских рынков и решение российских властей обязать предприятия конвертировать свои инвалютные доходы в рубли, для поддержки его курса".

По его словам, это "показывает масштабы принятых Евросоюзом решений".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.