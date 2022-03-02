Эксперт: Италия не сможет заменить газ из России

РИМ, 2 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Италия не сможет заменить получаемые из России объемы газа, поэтому в интересах страны сохранить поставки даже при сложностях в оплате, которая может быть произведена через арбитраж через какое-то время. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС в среду президент авторитетной итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

"Мы в отчаянном положении, потому что заменить 30 млрд куб. м газа из России практически невозможно. Это составляет 40% от всей нашей потребности в газе. Но это касается и других стран", - сказал эксперт.

Для активизации внутреннего производства, о чем заявило правительство, по его словам, понадобится слишком много времени. "Во-первых, слишком много бюрократических препятствий, потом все месторождения очень небольшие, никто не делал никакой разведки объемов запасов в последние 20 лет, никакой георазведки. Даже если мы удвоим внутреннее производство за год, что было бы невероятным успехом, можем с 3 млрд куб. м. довести его до 6 млрд. Это немного. За счет восстановления работы угольных электростанций можно добавить еще 2 млрд куб м, но и в этом мы столкнемся с серьезным противодействием на локальном уровне", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, за счет использования возобновляемых источников энергии очень сложно заменить ископаемое топливо, а также газ. "На энергию ветра и солнца после 40 лет огромных вливаний приходится 17% производства электроэнергии и 5% от общей потребности в энергии", - отметил он.

По мнению Табарелли, значительно не вырастут объемы за счет увеличения поставок из Алжира и Ливии. "С нынешними ценами на газ в Европе любой, у кого он есть, хочет его продавать в Европу, но достаточных объемов у них нет. Из азербайджанских источников можно было бы еще вытянуть дополнительный миллиард, не более", - добавил эксперт.

Он убежден, что в интересах Италии сохранить поставки из России. "Пока поставки регулярные. России тоже сложно остановить поток, потому что пришлось бы прекратить добычу, а это очень дорого, это грозит нанести ущерб инфраструктуре, поэтому поток продолжается", - считает эксперт. В отношении оплаты газа в нынешних условиях блокировки доступа российских банков к международным системам в рамках введенных санкций вопрос будет решаться в арбитраже, и процесс может затянуться на годы. "Может остаться задолженность перед Россией, которая может быть погашена, когда санкции будут ослаблены", - указал собеседник агентства.