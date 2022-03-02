ВТО обеспокоена последствиями конфликта на Украине для мировой торговли

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила обеспокоенность последствиями событий на Украине для мировой коммерции и особенно их воздействием на торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в среду в Женеве.

"Мы обеспокоены воздействием этого конфликта на торговлю, особенно на торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, а также ростом цен на энергию и последствиями этого роста для затронутого [конфликтом] населения", - отметила она.

Как подчеркнула гендиректор, ВТО выражает надежду на разрешение конфликта мирным путем. "Мы глубоко опечалены продолжающимися страданиями и потерями жизней. Мы молимся за то, чтобы было мирное и быстрое урегулирование", - заключила Оконджо-Ивеала.