Калининград направит 770 млн рублей собственных доходов на поддержку бизнеса и соцпрограмм

КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС /. Калининградская область получила более 770 млн рублей доходов, в том числе за счет функционирования специального административного района (САР) на острове Октябрьский в Калининграде. Эти средства будут направлены на поддержку бизнеса и социальных программ в регионе, сообщил в среду в обращении к жителям на своей странице в Instagram губернатор региона Антон Алиханов.

"За последние годы наш регион научился зарабатывать самостоятельно. За последние пять лет доходы регионального бюджета выросли на 83,5%, и вот только вчера поступил еще один большой налоговый платеж, который стал возможным благодаря существованию специального административного района (САР) на острове Октябрьский, и мы смогли получить в региональный бюджет больше 770 млн рублей. В том числе вот эти средства будут направлены на дополнительные меры поддержки социальные, которые мы сейчас разрабатываем внутри регионального правительства, так и на меры поддержки для бизнеса", - сказал Алиханов, подчеркнув, что областные власти располагают достаточным объемом средств для помощи гражданам и бизнесу региона в преодолении сложившейся сложной ситуации.

Губернатор отметил, что областные власти особое внимание обращают на ситуацию с ценами, в том числе, на продукты питания. В ближайшее время, по его словам, будут приняты конкретные решения, которые остановят или как минимум замедлят инфляцию, которая наблюдается в продуктовой линейке.

В области под руководством губернатора создан оперативный штаб, который следит за ситуацией. Он собирается минимум дважды в неделю, сообщил Алиханов. Постоянно проводятся консультации с бизнесом для оперативного реагирования на ограничения, которые вводятся странами Евросоюза и другими государствами в отношении экономики РФ. "Это, конечно, влияет на деятельность бизнеса и в нашем регионе, и мы стараемся как можно быстрее с одной стороны выработать меры поддержки для бизнеса от региона, с другой стороны, обращаемся к федеральным властям за поддержкой, помощью в решении тех или иных ограничений", - отметил он.

В частности, решены вопросы по созданию отдельных "окон" для калининградских грузов на границе Белоруссии и Литвы, где фиксировались очереди грузовиков. "Проблема уже решается, и время, которое тратят наши водители на этой границе, оно существенно сократилось", - сказал Алиханов, отметив, что транзит в регион должен возобновиться в нормальном темпе. Дополнительным фактором в решении вопроса транзита грузов в регион должен стать запуск нового парома "Маршал Рокоссовский" на линии Балтийск - Усть-Луга, который сможет перевозить как железнодорожные составы, так и автомобили. При этом, по его словам, проблем с транзитом наземных грузов в область сейчас нет.

"Мы продолжаем получать товары из других стран, из других регионов России, поэтому здесь мы можем быть спокойны, в общем, работаем в обычном режиме", - сказал он.