Вучич: в случае затруднений Сербия предложит РФ выкупить российские компании в стране

БЕЛГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Сербия предложит России выкупить ее предприятия в республике, если для них будут созданы невозможные условия работы. Как заявил журналистам в среду президент Сербии Александар Вучич, в отличие от других стран Сербия не собирается национализировать российскую собственность.

"Мы создали группу отслеживания операционных выплат Российской Федерации, российским компаниям в стране вместе с министром финансов Синишей Мали. Мы не готовы и не склонны национализировать российскую собственность, разговариваем с представителями российских предприятий здесь, видим, что некоторые страны забирают сады и школы у российского государства и т.д., мы как государство не готовы это делать и будем разговаривать с ними, если будут проблемы, или если им кто-то ограничит работу, тогда попробуем договориться и найти честную цену и что-то купим, а в любом случае не отнимем", - заявил президент.

Отвечая на вопрос, верно ли, что президент не исключил национализации компании "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), являющейся совместным активом "Газпром нефти" и правительства Сербии, Вучич ответил: "Нет, напротив, я сказал, что мы будем избегать национализации, всего того, что делают другие. Я сказал, что мы не хотим отнимать принадлежащего РФ, и пока нет никаких причин. Но я также сказал, что мы будем следить, как развиваются вещи, и будет ли и до какого момента все в порядке с ввозом сырой нефти и всего другого".

Ранее Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Вучич также заявил, что Сербия временно прекращает учения армии и полиции со всеми иностранными партнерами. Он отметил, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы и готова оказывать гуманитарную помощь Украине.