Аксаков заявил, что уровень жизни граждан России не изменится после ввода санкций

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вводимые западными странами санкции не повлияют на уровень жизни граждан Российской Федерации. Об этом заявил в среду председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

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"Я рассчитываю, что жизненный уровень у нас в стране (после введения санкций - прим. ТАСС) <...> падать не будет", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Антонимы".

Аксаков отметил, что в России принят ряд законов, которые позволят поддерживать стабильный уровень жизни граждан. Глава комитета привел в пример закон, по которому пенсия будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции. "Есть <...> указ президента страны, в соответствии с которым средняя заработная плата должна быть у бюджетных работников <...> [равна] средней сложившейся заработной плате в регионе", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.