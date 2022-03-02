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Цена нефти Brent достигла $115 за баррель впервые с июня 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,56%
© Mario Tama/Getty Images

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE во вторник выросла на 9,56% и достигла $115 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 22:54 мск.

По состоянию на 23:14 стоимость Brent находилась на уровне $114,5 баррель, что на 9,08% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В последний раз стоимость Brent достигала $115 за баррель в июне 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 8,2%, до $111,89 за баррель.

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