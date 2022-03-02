В Орловской области создадут комиссию по поддержке предпринимательства

ТАСС, 2 марта. Власти Орловской области создадут комиссию по поддержке предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса, чтобы осуществлять ежедневный мониторинг потребностей со стороны бизнеса в условиях санкций. Несмотря на сложности в регионе продолжится работа по сохранению мощностей крупных производств, сообщил губернатор Андрей Клычков в среду во время прямого эфира в Instagram .

"Я принял решение создать комиссию, которую возглавлю, по поддержке малого и среднего бизнеса, по предпринимательству в целом для того, чтобы реагировать в ежедневном режиме на те запросы, на те потребности, которые есть сегодня у бизнеса - по продлению ковидных историй, сохранению низких процентных ставок и так далее", - сказал Клычков.

Он отметил, что регион может испытывать сложности на фоне введения санкций, в том числе в сфере логистики, оплаты экспортных контрактов и по выполнениям обязательств с зарубежными партнерами. "На сегодняшний день все наши крупные предприниматели сейчас, несмотря на сложности, безусловно, будут проводить работу дальше по сохранению и своих мощностей, и результатов", - добавил Клычков.

Ситуация в регионе

По словам губернатора, жители, эвакуированные из ДНР и ЛНР, начали трудоустраиваться в Орловской области. Часть школьников уже посещает общеобразовательные учреждения, в четверг к учебному процессу присоединятся еще 50 детей. Глава региона отметил, что получает от жителей опровержения фейков о наличии очередей в магазинах и на заправках. "Мы каждое утро мониторим по наличию продуктов питания. Запланировал для себя, и на выходные в том числе, проехать по магазинам, по заправкам, по складам, посмотреть запасы для того, чтобы мы все видели всю картинку. Сейчас совершенно точно могу сказать, что оснований для каких-то рисков не имеется", - добавил губернатор.