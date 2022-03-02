В Промсвязьбанке заявили, что располагают необходимым запасом наличных евро

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) располагает необходимым запасом евро в наличной форме и продолжит выполнять обязательства перед клиентами в полном объеме. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба кредитной организации.

"ПСБ обладает необходимым запасом наличных евро для покрытия потребностей клиентов. Банк обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов. Мы выполняем и продолжим выполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме, включая обслуживание всех вкладов, кредитов, расчетных операций, начисление и выплату процентов, а также прием и выдачу денежных средств", - сказали в банке.

Ранее Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, номинированные в евро, а также вкладывать деньги в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Соответствующие нормативные акты были опубликованы в среду в "Официальном журнале ЕС".

О Промсвязьбанке

ПСБ является универсальным банком. Основан в 1995 году, входит в топ-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. Определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

Услугами банка пользуются 2,5 миллиона физических и свыше 200 тыс. юридических лиц, в том числе более 10 тыс. крупных корпоративных клиентов. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России.