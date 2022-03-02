В ОЭЗ "Иваново" возведут новый завод по выпуску строительно-дорожной техники

ТАСС, 2 марта. Завод по выпуску дорожно-строительной техники площадью более 95 тыс. кв. метров возведут и запустят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иваново" до 2026 года. Инвестпроект предполагает создание 1,2 тыс. рабочих мест, сообщила в среду пресс-служба правительства Ивановской области.

"Мы сейчас ведем переговоры с рядом иностранных компаний. Текущая обстановка на их планы не повлияла, они готовы к дальнейшему диалогу и к дальнейшей работе над этим проектом. Поэтому надеюсь, что, как мы и запланировали, в конце 2025 года мы запустим этот завод", - приводятся в сообщении слова директора завода "Профессионал" Дмитрия Воробьева.

По данным пресс-службы, завод по выпуску дорожно-строительной техники появится на территории ОЭЗ "Иваново", его площадь составит 96,5 тыс. кв. метров. Реализация инвестпроекта позволит создать до 1,2 тыс. рабочих мест с достойной заработной платой.

ОЭЗ "Иваново" была создана в сентябре 2021 года, ее общая площадь составляет 153 га и включает территории в Иванове и Родниках. В ОЭЗ планируется создать более 3,2 тыс. рабочих мест и привлечь свыше 8,3 млрд рублей. В настоящий момент на строительной площадке ОЭЗ в Иванове начаты работы по созданию инфраструктуры.