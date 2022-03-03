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Минпромторг предложил повысить планку "налога на роскошь" для авто до 10 млн рублей

Сейчас минимальная стоимость автомобиля для него составляет 3 млн рублей
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает повысить минимальный порог стоимости автомобиля, на который распространяется "налог на роскошь", с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Данные изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года, сообщается в среду на сайте ведомства.

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"Минпромторг России разработал поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется "налог на роскошь", с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Проект соответствующих изменений будет в ближайшее время внесен в правительство. Эти изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что на данный момент Минпромторгу необходимо опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн рублей в соответствии с требованием действующего Налогового кодекса. Данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей, отметили в Минпромторге.

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