Ключевые индексы США выросли на 1,6-1,9% к закрытию торгов в среду

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в среду ростом ключевых индексов на 1,6-1,9%. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 596,4 пункта (1,79%), до отметки 33 891,35 пункта. Индекс S&P 500 набрал 80,28 пункта (1,86%), поднявшись до уровня 4 386,54 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 219,56 пункта (1,62%), до 13 752,02 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI к 16:30 по времени восточного побережья США (00:30 четверга мск) выросла на $7,99 за баррель (7,73%), до $111,4 за баррель.

"На биржах чувствуется некое облегчение на фоне устойчивых экономических показателей в США, - считает инвестиционный аналитик компании Edward Jones Анджело Куркафас. - Идет перетягивание каната между сохраняющейся неопределенностью и уверенными внутренними показателями". Рыночный аналитик компании Oanda Крэйга Ирлэма, слова которого приводит газета The Wall Street Journal, отмечает, что поведение рынков "во многом зависит от того, как сильно вырастет цена на нефть".