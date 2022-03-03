ДВФУ подготовит специалистов для работы на Амурском ГХК "Сибура"

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подготовит специалистов для работы на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) "Сибура". Потребность в специалистах на предприятии к 2026 году составит около 700 человек, сообщил ТАСС директор Политехнического института ДВФУ Александр Вагнер.

Подготовка будет вестись в рамках программы бакалавриата "Технологии химических и нефтеперерабатывающих производств".

"Эта программа про современные химические технологии, про нефте- и газопереработку, про производство полимеров. Партнером этой программы, который должен стать якорным для университета, выступает "Сибур". Комплексная программа подготовки большого количества специалистов, поскольку потребность к 2026 году составляет порядка 700 человек на основном комплексе и вспомогательных производствах", - сообщил собеседник.

По его словам, предприятие, проект которого будет реализован в Амурской области, спроектирован стать мировым лидером в области производства полимеров. "Это мега-проект. Не просто самый современный химический завод России, он будет заметен на мировом масштабе", - добавил Вагнер.

Кроме того, Политехнический институт ДВФУ в 2022 году совместно с "Сибуром" открывает новую магистерскую программу "Химическая инженерия". Программа предназначена для подготовки специалистов, способных обеспечивать работу химико-технологических производств и экологическую безопасность в области переработки нефти и газа и других видов сырья, сопровождающихся массо- и теплообменными процессами и химическими реакциями.

Выполняя поручение президента РФ по повышению доступности образования на Дальнем Востоке, ДВФУ увеличивает число бюджетных мест. В 2022-2023 учебном году на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры на бесплатной основе поступят более 5000 учащихся.

О комплексе

Амурский газохимический комплекс - совместное предприятие "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%) по производству полиэтилена и полипропилена. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн полимеров в год. Бюджет проекта составляет около $10 млрд, а его запуск запланирован на середину 2024 года. Основное сырье для переработки - этан и сжиженный углеводородный газ - будет поставлять Амурский газоперерабатывающий завод "Газпрома", который строится в Свободненском районе Приамурья.