В США считают, что новые санкции дают им возможность отнять у РФ долю рынка вооружений

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Власти США полагают, что введение Западом новых санкций против России затруднит ей продажу вооружений другим странам, Вашингтон считает это благоприятной возможностью отнять у Москвы долю рынка. Об этом заявил в среду помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

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"По моему мнению, всем будет очень трудно покупать основные системы вооружений у Москвы в последующие месяцы и годы, учитывая масштабные финансовые санкции, которые администрация при поддержке Конгресса ввела против российской банковской системы", - отметил он. "Если у вас отсутствует банковская система, то другим странам очень трудно платить миллионы в долларах, рублях, иенах или евро за эти оборонительные системы", - полагает представитель американского внешнеполитического ведомства.

Лу полагает, что многие страны, в распоряжении которых имеются российские вооружения, "станут опасаться". "Опасаться не только купить новые, модные системы, такие как С-400, но и просто приобрести боеприпасы, комплектующие, основные компоненты для традиционных российских систем вооружений, которые у них уже имеются", - пояснил помощник госсекретаря США.

"Я бы предположил, что Индия входит в число стран, у которой есть опасения относительно этого, - добавил Лу. - По моему мнению, это дает возможность <...> для США и Европы, для многих стран, которые сейчас разрабатывают новейшие технологии в оборонной сфере, выйти на новые рынки". "Мы увидим, что у клиентов России появятся проблемы с надежным получением компонентов", - считает представитель Госдепартамента.

Лу заверил, что американские дипломаты "каждый день работают над тем", чтобы сблизить позиции США и Индии по России и Украине. По его версии, Госдепартаменту уже удалось "сделать небольшие шаги" на этом направлении. Лу также отметил, что США "не жалели усилий", чтобы убедить индийских представителей поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением операции России на Украине в среду. Индия вошла в число стран, которые воздержались.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.