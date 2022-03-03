Власти Чукотки усилили меры поддержки бизнеса

ТАСС, 3 марта. Власти Чукотки ввели новые меры поддержки бизнеса в регионе в связи с экономической ситуацией в стране. Среди основных - разрешение пользоваться преференциями для бизнеса, даже имея налоговую задолженность, и фиксирование ставок по кредитам от Микрокредитной компании Чукотки, сообщила ТАСС начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Алеся Калинова.

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"В округе уже приняты два решения для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Из требований к претендентам по всем мерам "прямой" финансовой поддержки исключено условие по отсутствию задолженности по налогам и сборам. Кроме того, Микрокредитная компания Чукотки установила фиксированные ставки по всем продуктам для МСП и самозанятых - ранее размер был привязан к ключевой ставке Банка России и автоматически менялся при ее изменении", - сказала Калинова.

Она уточнила, что Чукотка также сохранит особые условия по займам для пострадавших от коронавируса отраслей и сферы розничной торговли со ставкой в 1%. "В текущих условиях задача - сохранить наш малый и средний бизнес. Работаем со всеми, будем бороться за каждого предпринимателя", - ранее заявил губернатор округа Роман Копин.