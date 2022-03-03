Госдеп призвал взвесить все последствия потенциального запрета на закупки нефти у России

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны тщательно взвесить все последствия потенциального введения запрета на приобретение американскими компаниями российской нефти. Это подчеркнула в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

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"При рассмотрении этого [вопроса], считаю, нам необходимо продумать, что это будет означать и для американского потребителя", - заявила первый заместитель главы внешнеполитического ведомства, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США призывы запретить импорт российской нефти.

"Как заявил прошлым вечером [во вторник] президент [США Джо Байден в своем послании Конгрессу "О положении страны"], он понимает, что американцы сталкиваются с высокими ценами на бензин <...>. Принимая в этой сфере решения по поводу санкций в отношении России, <...> президент также, как он сказал минувшим вечером, хочет гарантировать, что он в максимально возможной степени смягчает издержки для американской общественности, американских граждан в их повседневной жизни", - отметила Шерман.

Она признала, что администрация США не спешит следовать призывам установить упомянутый запрет. "Речь идет о сложных решениях, и мы их вырабатываем очень тщательно ради американских потребителей, американских граждан", - сказала дипломат.

Согласно официальной статистике Информационного управления Министерства энергетики США, Россия входит в первую пятерку иностранных поставщиков нефти на американский рынок. По данным агентства Bloomberg, Россия в 2021 году вышла на второе место среди иностранных поставщиков черного золота в США.

Отвечая ранее в среду на вопрос журналистов о возможности запрета на импорта нефти из России, Байден заявил: "Ничто не исключено". Однако он несколько раз заверял за последние дни, что американское правительство будет стараться минимизировать для американцев последствия применения различных ограничительных мер против России, в том числе учитывая необходимость сдерживать рост и без того высоких цен на топливо в США.