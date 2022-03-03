Цена на нефть в Японии достигла самого высокого уровня с декабря 2012 года

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Цена на ближневосточную нефть в Японии поднялась в четверг до самого высокого уровня с декабря 2012 года. Она приблизилась к отметке в 71 тыс. иен (почти $615) за килолитр (около 6,289 барреля), свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже.

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Это стало следствием продолжающихся военных действий на Украине и экономических санкций, которые США, Евросоюз, Япония и другие страны ввели в отношении России, отмечает информационное агентство Kyodo.

По его оценке, подорожание нефти приведет к дальнейшему росту цен на бензин и электроэнергию в стране, скажется на общем ухудшении конъюнктуры из-за повышения тарифов на перевозки. По мнению трейдеров, отмечает Kyodo, отключение ряда банков РФ от международной системы межбанковских расчетов SWIFT может привести к тому, что Россия не сможет в полной мере экспортировать нефть. К сокращению ее производства способен привести и выход крупных западных корпораций из проектов в РФ.

Американская корпорация Exxon Mobil 1 марта в знак протеста против военных действий на Украине объявила об отзыве своих сотрудников, частности, из нефтегазового проекта "Сахалин-1". Ранее британская BP заявила, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", в которой ей принадлежало 19,75%. Норвежская нефтегазовая компания Equinor, бывшая Statoil также приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в страну.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.