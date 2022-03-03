"Известия": онлайн-ретейлеры обратились к ЦБ с предложениями по сдерживанию роста цен

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлеры обратились к правительству и Банку России с просьбой изменить регулирование в банковском кредитовании для розничной торговли и побудить банки начать выдавать краткосрочные займы предприятиям. Об этом в четверг пишет газета " Известия " со ссылкой на письмо Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

По данным издания, АКИТ предлагает правительству и ЦБ побудить банки выдавать краткосрочные займы ретейлерам, чтобы торговля могла получать займы по ставке 9,5%. Как уточнили в ассоциации, компании используют такие займы для пополнения оборотных средств, а также в сделках с поставщиками ключевых товаров.

В своем обращении АКИТ отмечает, что ретейлеры столкнулись с рисками роста цен на продукцию и проблемами с импортными поставками. В связи с повышением ЦБ ключевой ставки до 20% выросли проценты по долгосрочным кредитам, увеличилась также волатильность курса рубля. В АКИТ предупредили о риске возникновении ситуации, при которой компании будут вынуждены свернуть инвестиционную активность. В пример ассоциация привела строительство логистической инфраструктуры, осуществляемое онлайн-ретейлерами по всей стране, а также создание благодаря их усилиям новых возможностей для бизнеса.

"Предлагаемые меры позволят сохранить устойчивую работу бизнеса даже в таких непростых условиях. Отрасль реалистично подходит к решению вопроса о бесперебойной деятельности. Плюс мы считаем, что сейчас важно сохранить инвестиционную активность и возможность своевременной оплаты российским производителям и продавцам", - прокомментировал "Известиям" данные предложения президент АКИТ Артем Соколов.

28 февраля Банк России резко повысил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до исторического максимума - 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, отмечалось в сообщении регулятора.