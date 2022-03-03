Карагандинский фармацевтический комплекс начинает производство "Спутника Лайт"

НУР-СУЛТАН, 3 марта. /ТАСС/. Казахстанский Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) приступает к производству российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Об этом в четверг сообщила пресс-служба предприятия.

"Фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Валидационные партии данной вакцины уже произведены на КФК и отправлены на контроль качества в Россию", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

В ведомстве напомнили, что у КФК уже есть опыт по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V". "Стоит отметить, что именно на КФК были выпущены первые партии препарата "Спутник V" для вакцинации казахстанцев от коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года в гражданский оборот отправлено 7 млн доз столь необходимой вакцины для борьбы с распространением инфекции в период пандемии. Следующий шаг - налаживание производства однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" для ревакцинации населения", - пояснили в пресс-службе.

"Спутник Лайт", разработанный в российском НИИ им. Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане в июле 2021 года. Ранее председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики Бауыржан Байсеркин сообщил, что КФК планирует выпускать "Спутник Лайт" из субстанции, которая будет поступать из России.