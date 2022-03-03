Спрос на смартфоны в феврале в России вырос на 11%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Продажи смартфонов в России в феврале 2022 года выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, ажиотажного спроса не наблюдается, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ситилинка".

"Мы не фиксируем ажиотажного спроса на смартфоны в феврале. Продажи в штуках в "Ситилинке" выросли в этом месяце на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - сообщили в компании.

В тройку самых популярных смартфонов в "Ситилинке" вошла продукция Apple, Xiaomi и Samsung, при этом предпочтения россиян в сравнении с прошлым годом не изменились, пояснили в компании.

Всего за февраль на российском рынке было реализовано 2,95 млн смартфонов на сумму порядка 72,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе "Связного". Это на 15,5% и 39,5% больше чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена составила 24,5 тыс. рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году.

Tele2 также сообщили о росте среднего чека за последний месяц на 13% год к году, уточнив, что фокус предпочтений пользователей меняется - покупатели стали предпочитать более дорогие устройства, которые прослужат дольше. Отчасти этим обусловлено сокращение продаж в феврале. "Сейчас большинству клиентов важны скорость и мощность смартфона, качество экрана и камеры, мощность аккумулятора. Устройства в среднем ценовом сегменте (15-30 тыс. рублей) радикально отличаются по качеству от смартфона за 10 тыс.", - пояснили в Tele2.

Также россияне активно покупали смартфоны в начале и на пике пандемии. Затишье в начале 2022 года можно объяснить тем, что клиенты, заменившие смартфоны, пока не готовы покупать новые, уточнили в Tele2.

Приостановка продаж iPhone и ее последствия

После начала военной операции России на Украине и введения санкций Apple приостановила продажи смартфонов на официальном сайте, а также ограничила работу платежной системы Apple Pay и других сервисов. Также временно закрылись магазины Re:Store. В пресс-службе ретейлера заявили, что закрытие магазинов носит временный характер и вызвано необходимостью "оценить текущую ситуацию на рынке", и в ближайшее время они продолжат свою работу в штатном режиме.

Тем не менее, за последние два дня (с 1 по 2 марта) продажи айфонов в штучном выражении упали с 16% до 2% - в восемь раз, сообщил ТАСС ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Упали продажи, так как товара нет на складах, и цены стали выше. Apple занимал первое место по продажам в денежном выражении - у них было 45%. Второе место по деньгам в России занимает компания Samsung, их доля по продажам в штуках составляет порядка 35%, по деньгами - тоже порядка 35%. Samsung держит долю, они останутся лидерами по продажам в штучном выражении в России, товара у них много, но посмотрим, что будет", - сообщил Муртазин.

В Ebay продолжают продавать айфоны с доставкой в Россию. В пресс-службе компании заявили, что возможность приобрести товар зависит от конкретных продавцов и их условий отправления заказов в Россию.

В "Ситилинке" также сообщили, что не собираются приостанавливать продажи продукции Apple, товары есть в наличии и будут продолжать появляться на сайте, а ретейлер будет стремиться предлагать товары по максимально доступным ценам в условиях рыночной экономики. На сайте ретейлера на момент написания текста смартфон iPhone 12 128Gb в черном цвете стоит 124 790 рублей. Такой же смартфон на официальном сайте Apple стоит 87 тыс. рублей ($799). Другие ретейлеры и операторы связи на момент публикации не ответили на запросы ТАСС.

Безопасность данных и перспективы

Вне зависимости от цен и продаж у Apple есть возможность заблокировать iCloud у российских пользователей, при этом фото, видео и прочие данные могут стать недоступными, считает руководитель департамента аудита информационной безопасности Infosecurity Сергей Ненахов. Он рекомендует сделать копию всех данных и сохранить их на каком-либо внешнем носителе или на компьютере.

Эксперт по по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев добавил, что в любом случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях и мессенджерах, даже если их прислали знакомые, установить для всех своих аккаунтов надежные пароли (от 12 знаков с цифрами и буквами в разном регистре и спецсимволами), и настроить двухфакторную авторизацию во всех приложениях, где это возможно. А вот устанавливать обновления на устройства необходимо в любом случае.

"При этом стоит отметить, что несмотря на новостной фон, пренебрегать установкой обновлений ПО точно не стоит. Важным компонентом апдейтов является устранение найденных уязвимостей, которые злоумышленники могут использовать для реализации атак", - пояснил Чебышев.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, если Apple не отключит свои смартфоны, то они просто перестанут их продавать, а люди продолжат пользоваться ими дальше, пока ситуация в мире не стабилизируется.

"По поводу смены лидеров рынка пока непонятно - все меняют ценники на смартфоны в сторону увеличения, сейчас идет ценовой хаос. Очевидно, что мы не дотянем до показателей продаж смартфонов прошлых лет, когда продавали по 30 млн смартфонов в год, людям просто не на что будет их покупать, в связи с ростом цен и курса валют. С другой стороны, меняется все то, что люди использовали последние несколько лет, айфоны - это лишь малая часть из этого списка, и далеко не самая главная", - пояснил Кусков.