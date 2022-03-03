В Бурятии создали оперштаб по поддержке экономики в условиях действия санкций

УЛАН-УДЭ, 3 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по поддержке бизнеса в условиях действия санкций против России создан в Бурятии, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Члены штаба будут курировать меры поддержки предпринимателей, в том числе введенные правительством РФ 2 марта на заседании кабмина", - сообщили в пресс-службе.

В штаб, помимо членов регионального правительства, войдут депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии, представители крупных предприятий, региональных управлений федеральных органов власти и учреждений.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина объявил о новых мерах правительства по поддержке бизнеса. В частности, планируется ввести мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса с 10 марта до конца 2022 года. На "зарплатную" программу поддержки ФОТ 3.0 дополнительно будет выделено более шести миллиардов рублей. Также на шесть месяцев продлевается программа компенсации МСП расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей. По поручению президента правительство выделит на эти цели 500 млн рублей.