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Эксперт предложил отложить реформы отрасли онлайн-торговли, чтобы бизнес занялся развитием

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что в России на онлайн-торговлю сейчас приходится 9,2% от общего объема розничных продаж

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Реформы, которые бы ввели дополнительные обязательства для продавцов, работающих через маркетплейсы, следует отложить на более благоприятное время, чтобы сейчас предприниматели сосредоточились на развитии и отлаживании бизнес-процессов. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в четверг в ходе экспертной дискуссии на Красноярском экономическом форуме.

"Все запланированные реформы, которые мы в свое время обсуждали, следует отложить на более благоприятные периоды и сдвинуть обсуждение на год-два, чтобы бизнес сейчас мог сфокусироваться на более важной задаче поддерживания стабильности внутри компании и поддержания стабильности бизнес-процессов, которые сейчас приходится по сути отлаживать заново", - сказал Соколов.

Он отметил, что в условиях пандемии ограничения международных перевозок и ожидаемого сокращения объемов трансграничной торговли не следует принимать никаких новых документов, которые могли бы наложить на ритейл дополнительные обязательства, потребовать дополнительных финансовых вложений в организацию бизнес-процессов, установить новые штрафы, повысить налоговую нагрузку.

Соколов считает, что необходимо ввести мораторий на все инициативы, которые касаются блокировок сайтов. В частности, он отметил законодательную инициативу о блокировке любых интернет-ресурсов, где размещается продукция с нарушениями требований по сертификации.

"Крайне важно искать новые точки роста, снимать, может быть, ограничения по товарным категориям, которые ранее было запрещено реализовывать в e-commerce. На наш взгляд, такими категориями сейчас могут являться алкоголь, рецептурные лекарственные препараты, табак. Это новые точки для развития, они могут помочь сохранить рынок, сохранить бизнес, создать дополнительные рабочие места с точки зрения создания нового программного обеспечения, которое будет позволять прослеживать товарные категории от продавца до конечного покупателя", - сказал Соколов.

В России на онлайн-торговлю сейчас приходится 9,2% от общего объема розничных продаж, сообщил эксперт. За последние два года объем интернет-торговли значительно вырос и существует серьезный потенциал для дальнейшего роста. Соколов привел в пример Великобританию и Китай, где объем онлайн-тоговли достиг уже почти 25% рынка.

О форуме​​​​​​​

Красноярский экономический форум-2022 проходит комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой стал Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.

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