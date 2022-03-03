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ЕК представит меры, позволяющие избавиться от энергозависимости от России

Меры представят на следующей неделе

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) на будущей неделе представит меры, позволяющие избавиться от энергетической зависимости от России. Об этом заявил в четверг в эфире радиостанции France Inter первый зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс.

"Еврокомиссия представит на следующей неделе предложения с тем, чтобы создать ситуацию, при которой мы больше не будем зависеть от России в энергетической сфере", - сказал он. "Нам нужно быстрее продвигаться в использовании возобновляемых источников энергии", - заявил Тиммерманс.

Теги
Россия
Санкции в отношении России
Первый зампред ЕК не исключил возможности отключения Сбербанка от системы SWIFT
Франс Тиммерманс сообщил, что на будущей неделе представит меры, которые могут позволить избавиться от энергетической зависимости от России
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