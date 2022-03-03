ЕК представит меры, позволяющие избавиться от энергозависимости от России

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) на будущей неделе представит меры, позволяющие избавиться от энергетической зависимости от России. Об этом заявил в четверг в эфире радиостанции France Inter первый зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс.

"Еврокомиссия представит на следующей неделе предложения с тем, чтобы создать ситуацию, при которой мы больше не будем зависеть от России в энергетической сфере", - сказал он. "Нам нужно быстрее продвигаться в использовании возобновляемых источников энергии", - заявил Тиммерманс.