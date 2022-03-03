ЦСР будет участвовать в развитии креативных индустрий в Новосибирской области

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области и Центр стратегических разработок (ЦСР) договорились о сотрудничестве в сфере креативных индустрий и развития сельских территорий. Соответствующее соглашение было подписано на Красноярском экономическом форуме в четверг.

"С учетом того, что агентство сейчас, скорее всего, будет назначено координирующей структурой, и по креативным индустриям Новосибирской области, и, конечно, нам очень важна будет помощь, подсказки и какие-то ориентиры, которыми несомненно федеральный центр с нами будет делиться", - сказал в ходе подписания глава АИР Александр Зырянов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области планируется разработать приоритетные проекты развития креативных индустрий: анимационного кластера, медиапарка с центром производства продукции, технологий и программного обеспечения, арт-резиденций с центрами коллективного пользования по производству ремесленной, гастрономической, интеллектуальной продукции и услуг.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе агентства, соглашение предполагает участие обеих сторон в реализации межведомственных проектов, касающихся развития территорий, социальной сферы, человеческого капитала и креативной экономики. "ЦСР и АИР будут работать над комплексным развитием территорий, территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования, созданием и продвижением туристических кластеров, а также над реализацией проектов, касающиеся городских и сельских агломераций, смарт-поселений", - пояснили в пресс-службе.

В АИР уточнили, что в планах также создание корпоративного университета Агентства инвестиционного развития Новосибирской области для территорий и инвестиционных специалистов, формирование центров кадрового развития территорий в том числе используя возможности федерального проекта "Профессионалитет".

Специалисты Центра стратегических разработок и АИР будут проводить экспертную оценку и консультировать все заинтересованные в реализации проектов стороны (бизнес, муниципальные власти, учебные заведения и т.д.), информировать их о мерах господдержки выбранных направлений. А также проводить форумы и конференции, распространять информацию о конкурсах и образовательных программах.

О форуме

Красноярский экономический форум-2022 проходит с 2 по 4 марта комбинированно - в очном и онлайн-форматах. Основная площадка - Сибирский федеральный университет. Тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.