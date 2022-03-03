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Россельхознадзор рассматривает возможность увеличения числа зарубежных поставщиков кормов

Газета "Коммерсантъ" написала о том, что, по данным Союза предприятий зообизнеса, к концу марта в РФ могут оказаться в дефиците специализированные, лечебные, диетические и другие виды кормов для животных

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор рассматривает возможность расширения количества поставщиков кормов из стран, с которыми возможна стабильная торговля. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор внимательно следит за ситуацией на рынке кормов и прорабатывает с российскими профильными ассоциациями и импортерами проблемные вопросы. Рассматривается, в том числе, возможность расширения количества поставщиков из стран, с которыми на данный момент возможна стабильная торговля", - отметили в ведомстве.

3 марта газета "Коммерсантъ" написала о том, что, по данным Союза предприятий зообизнеса (СПЗ), к концу марта в РФ могут оказаться в дефиците специализированные, лечебные, диетические и другие виды кормов для животных. В частности, в союзе отмечают проблемы с поставками из Европы, поскольку сложно найти транспорт и наладить оплату с поставщиками. На этом фоне российские производители кормов могут столкнуться с дефицитом импортного сырья, которое локальные производители не отгружают либо ограничивают поставки внутри страны, считают в союзе. При этом в компании "Мираторг" (выпускает корма для животных Winner) уверяют, что имеющиеся мощности позволяют производить необходимый ассортимент.

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РоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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