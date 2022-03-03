Кипр обсудит возможность выхода из решения ЕС о закрытии воздушного пространства для РФ

НИКОСИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Официальная Никосия обсудит возможность пересмотра собственного шага о присоединении к решению ЕС о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ. Об этом заявил министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос, на которого ссылается в материале, опубликованном в четверг, газета Phileleftheros.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре данного решения Карусос, как утверждает газета, сказал: "Это то, что мы обсудим с министром иностранных дел [Иоаннисом Касулидисом] и лично президентом Республики [Кипр Никосом Анастасиадисом], чтобы принять решение".

Министр уточнил: "На данный момент действует наше решение [о том, чтобы следовать санкциям] - то, которое было принято на Совете министров ЕС по иностранным делам. Но я подчеркиваю, что мы - единственная страна, сделавшая оговорку, которая была зафиксирована и которая, насколько мне известно, нашла способ юридически закрепиться".

Издание обращает внимание на то, что Карусос заявил об этом перед намеченным на четверг заседанием Национального совета (встречей президента страны с лидерами ведущих политических партий - прим. ТАСС), и запланированным на пятницу совещанием в Президентском дворце с участием глав всех министерств и ведомств, на которых будет обсуждаться состояние дел на острове после начала военной операции РФ на Украине.

В минувший понедельник кипрский МИД, излагая позицию своего главы Иоанниса Касулидиса, сообщил, что островное государство оставляет за собой право на пересмотр решения о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ, принятого в рамках консолидированных мер ЕС, если Турция воспользуется этим шагом для привлечения российских туристов на оккупированные ею территории Кипра.

Закрытие воздушного пространства для РФ

С 28 февраля власти Кипра официально закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в рамках соответствующего решения властей ЕС. В авиационном уведомлении NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация) сказано, что "всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра". Исключение составляют "гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра".

Также под исключение попадают и экстренные посадки. Кроме того, кипрские власти дали разрешение на осуществление вывозных рейсов для застрявших на острове российских пассажиров. Первый такой рейс по маршруту Ларнака - Москва должен состояться 4 марта.

На фоне огромной обеспокоенности туристического сообщества острова угрозой резкого сокращения или даже потери туристического потока из России посол РФ в Никосии Станислав Осадчий сравнил присоединение Кипра к решению о закрытии воздушного пространства ЕС для воздушных судов из РФ с добровольным выстрелом себе в ногу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.