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"Ъ": россияне столкнулись с ограничениями при покупке игр на международных маркетплейсах

Речь идет о PlayStation Store, Steam и Nintendo eShop

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские пользователи столкнулись с проблемами при оплате покупок в международных магазинах цифровой дистрибуции игр PlayStation Store, Steam и Nintendo eShop с российских банковских карт, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на корреспондента.

По ее данным, игровой маркетплейс Steam (принадлежит американской компании Valve) отклоняет запрос при попытке купить игру с российских банковских карт "Сбербанка", Тинькофф и ряда других банков России.

Кроме того, японские сервисы PlayStation Store и Nintendo eShop также отклоняют транзакцию с российских карт.

Отмечается, что российские пользователи Xbox (принадлежит американской компании Microsoft) пока не сообщали о сбоях при покупке игр.

В газете отметили, что в России отсутствуют игровые маркетплейсы, число игр на площадках которых может конкурировать с зарубежными аналогами. В частности, площадка MY.GAMES Store (принадлежит российской компании VK) предлагает в 20 раз меньше игр, чем Steam.

По сведениям издания, доход от продажи игр российским пользователям составлял не более 10% от глобальной выручки международных разработчиков игр. При этом доля России на мировом рынке видеоигр - около 1,5-2%. В Минцифры на запрос "Коммерсанта" прокомментировать ситуацию не ответили.

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