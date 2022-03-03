АКИТ: возобновление краткосрочных кредитов поспособствует устойчивости компаний в кризис

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Возобновление выдачи краткосрочных кредитов, а также субсидирование долгосрочных кредитов поспособствует устойчивости компаний в кризис и сохранению их инвестиционной деятельности, говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторы письма отмечают, что начиная с 24 февраля, в связи с текущей обстановкой, большая часть банков приостановила выдачу краткосрочных кредитов (до 30 дней), доля которых составляет до 30% в контрактах с поставщиками ключевых продовольственных и непродовольственных товаров. Вместе с этим в связи с поднятием Банком России ключевой ставки существенно выросли ставки по долгосрочным кредитам. Высокие ставки по долгосрочным кредитам, а также волатильность курса рубля несет риски прекращения инвестиционной активности компаний, в том числе в сфере электронной коммерции.

"Просим рассмотреть возможность принятия со стороны правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации оперативных мер регулирования в сфере банковского кредитования компаний розничной торговли, в частности, оперативно побудить банковские организации начать выдавать краткосрочные кредиты предприятиям торговли, в том числе онлайн-ретейлерам", - отмечается в письме.

Также АКИТ просит о государственной поддержке предприятий отрасли в виде субсидированных со стороны государства кредитов по ставкам на уровне, действовавшем до повышения ключевой ставки (9,5%), "для бесперебойной деятельности, поддержания инвестиционной активности и своевременной оплаты российским производителям и продавцам".

"Предлагаемые меры позволят сохранить устойчивую работу бизнеса даже в таких непростых условиях. Отрасль реалистично подходит к решению вопроса обеспечения бесперебойной деятельности, мы считаем, что сейчас важно сохранить инвестиционную активность и возможность своевременной оплаты российским производителям и продавцам", - уверен президент АКИТ Артем Соколов.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) создана в 2012 году и объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 60% объема рынка интернет-торговли в России. В АКИТ входят 70 интернет-магазинов, среди которых Ozon.ru, Wildberries, "Ситилинк", "М.Видео", Avito, Lamoda, "Утконос", "Перекресток", "Яндекс.Маркет", "Сбермаркет", "Детский мир", "Связной", DNS и другие.